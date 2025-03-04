ЦПД: Відео із Рубіо, де він начебто говорить про вимкнення Starlink в Україні – фейк

Це відео змонтоване з використанням штучного інтелекту.

Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції

У Центрі протидії дезінформації РНБО України попередили про черговий інформаційний вкид.

Про це йдеться у телеграмі Центру.

У мережі поширюється відео, у якому Держсекретар США Марк Рубіо нібито заявляє в інтерв’ю телеканалу CNN, що планує зустрітися з Ілоном Маском найближчими днями, щоб переконати його вимкнути Starlink в Україні.

"Насправді Марко Рубіо не робив такої заяви. Аналіз матеріалу оригінального відео, опублікованого телеканалом CNN, свідчить, що його частину було змонтовано з використанням штучного інтелекту з метою створення інформаційного вкиду", – зазначили у ЦПД.