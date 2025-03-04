Axios: деякі демократи планують зірвати виступ Трампа в Конгресі

Законодавці-демократи обговорюють різні варіанти протесту проти виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом, зокрема шляхом прямого зриву.

Про це повідомляє Axios з посиланням на демократів Палати представників.

Зазначається, що деякі з цих варіантів виходять за межі рекомендацій лідерів демократів, щоб учасники приводили гостей, які постраждали від Трампа та DOGE. Таким чином створюється потенційне зіткнення між партійними традиціоналістами та більш войовничим антитрампівським крилом.

Також деякі депутати можуть покинути зал, коли Трамп скаже конкретні слова, які вони вважають неприйнятними, такі як критика дітей-трансгендерів.

Законодавці також підготували таблички з повідомленнями проти Трампа або DOGE, яйця або порожні коробки від яєць, щоб підкреслити, як інфляція підвищує ціни на яйця, кишенькові конституції, щоб довести, що Трамп порушує Конституцію, закриваючи уповноважені Конгресом установи, тощо.

А деякі групи демократів планують використати колірну координацію у своєму гардеробі: