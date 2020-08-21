Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
ГоловнаСвіт

Стан російського опозиціонера Навального стабільно важкий

У п’ятницю вранці відбудеться розширений консиліум фахівців.

Стан російського опозиціонера Навального стабільно важкий
Фото: EPA/UPG

Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний, якого напередодні госпіталізували в Омську, перебуває в стабільно важкому стані.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Омської області РФ, інформує УНІАН.

"Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий", - ідеться в повідомленні російського відомства, опублікованому в четвер увечері.

Також наголошується, що були проведені телемедичні консультації з провідними центрами РФ, узгоджено тактику лікування і обстеження. В реанімацію, де перебуває Навальний, пустили його дружину.

Крім того, на завтра анонсовано приїзд до Омська провідних анастезіологів-реаніматологів та нейрофізіологів для проведення розширеного консиліуму.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували 20 серпня. Уранці він повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Попередній діагноз - токсичне отруєння. 

Як припускає прессекретарка Кіра Ярмиш, опозиціонера отруїли чимось, підмішаним у чай, оскільки, за її словами, це було єдине, що він пив уранці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також