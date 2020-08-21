Стан російського опозиціонера Навального стабільно важкий

Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний, якого напередодні госпіталізували в Омську, перебуває в стабільно важкому стані.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Омської області РФ, інформує УНІАН.

"Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий", - ідеться в повідомленні російського відомства, опублікованому в четвер увечері.

Також наголошується, що були проведені телемедичні консультації з провідними центрами РФ, узгоджено тактику лікування і обстеження. В реанімацію, де перебуває Навальний, пустили його дружину.

Крім того, на завтра анонсовано приїзд до Омська провідних анастезіологів-реаніматологів та нейрофізіологів для проведення розширеного консиліуму.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували 20 серпня. Уранці він повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Попередній діагноз - токсичне отруєння.

Як припускає прессекретарка Кіра Ярмиш, опозиціонера отруїли чимось, підмішаним у чай, оскільки, за її словами, це було єдине, що він пив уранці.