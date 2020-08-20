Матеуш Моравецький назвав ім’я нового міністра закордонних справ Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни у своєму уряді.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

У заяві для ЗМІ глава уряду повідомив, що Яцека Чапутовича, котрий подав у відставку, на посаді міністра закордонних справ замінить нинішній голова парламентського комітету з закордонних справ Збігнєв Рау.

Збігнєв Рау - професор, доктор права, з листопада 2019-го - депутат Сейму від партії "Право і Справедливість". Працював завідувачем кафедри політико-правових доктрин університету в Лодзі та керівником Центру політико-правової думки імені Алексіса де Токвіля. З 2005-го був сенатором (депутатом верхньої палати польського парламенту - Сенату), з 2015 по 2019-й - воєвода Лодзьский.

Міністром охорони здоров’я замість Лукаша Шумовського стане нинішній голова Національного фонду охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Недзельський - польський економіст та менеджер, що спеціалізується на фінансовому менеджменті та стратегічному управлінні. Працював у польських державних установах. У 2016-2018 роках був генеральним директором Міністерства фінансів, членом правління Національного фонду здоров’я. З 2018 року заступник президента Національного фонду здоров’я з оперативних питань. З 2019 - президент Національного фонду здоров’я.

Нагадаємо, у липні у Польщі відбулися президентські вибори, перемогу в яких з мінімальною перевагою здобув Анджей Дуда. Опозиція оскаржила їх результати.

3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах.