Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Кабмін ухвалив низку кадрових рішень
Помер Борис Патон
Помер Борис Патон
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
ГоловнаСвіт

Матеуш Моравецький назвав ім’я нового міністра закордонних справ Польщі

Яцека Чапутовича змінить колишній Лодзький воєвода Збігнєв Рау.

Матеуш Моравецький назвав ім’я нового міністра закордонних справ Польщі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни у своєму уряді.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

У заяві для ЗМІ глава уряду повідомив, що Яцека Чапутовича, котрий подав у відставку, на посаді міністра закордонних справ замінить нинішній голова парламентського комітету з закордонних справ Збігнєв Рау.

Збігнєв Рау - професор, доктор права, з листопада 2019-го - депутат Сейму від партії "Право і Справедливість". Працював завідувачем кафедри політико-правових доктрин університету в Лодзі та керівником Центру політико-правової думки імені Алексіса де Токвіля. З 2005-го був сенатором (депутатом верхньої палати польського парламенту - Сенату), з 2015 по 2019-й - воєвода Лодзьский. 

Міністром охорони здоров’я замість Лукаша Шумовського стане нинішній голова Національного фонду охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Недзельський - польський економіст та менеджер, що спеціалізується на фінансовому менеджменті та стратегічному управлінні. Працював у польських державних установах. У 2016-2018 роках був генеральним директором Міністерства фінансів, членом правління Національного фонду здоров’я. З 2018 року заступник президента Національного фонду здоров’я з оперативних питань. З 2019 - президент Національного фонду здоров’я.

Нагадаємо, у липні у Польщі відбулися президентські вибори, перемогу в яких з мінімальною перевагою здобув Анджей Дуда. Опозиція оскаржила їх результати.

3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також