Лукашенко назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що більшість фотографій постраждалих під час розгону протестів є "постановочними кадрами".

Лукашенко стверджує, що фейковими є 60% фотографій з травмами, отриманими від дій правоохоронців.

Таку заяву він зробив під час провладного мітингу в білоруському Гродно, передає РБК-Україна.

"60% показували синяки. 60% це постановочні кадри. Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не підбурювати людей. Тримайте голову на плечах, читайте інтернет, дивіться державні телеканали та порівнюйте", - наголосив він.

Крім того, чинний білоруський президент попросив громадян пробачити нібито "помилки правоохоронців".

Масові акції протесту охопили країну після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Доля ще вісьмох залишається невідомою.

МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.