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В Україні випустили документальний фільм про вбивство Павла Шеремета

Знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше.

В Україні випустили документальний фільм про вбивство Павла Шеремета
Фото: lb.ua

"ТТБ-Студія" у співпраці з Національною поліцією зняла документальну стрічку про вбивство журналіста Павла Шеремета - "Справа Шеремета. Звинуватити неможна виправдати". 

Фільм опубліковано на каналі "Справа Шеремета" в YouTube, пише "РБК-Україна"

"Вбивство журналіста Павла Шеремета стало одним з найбільш резонансних злочинів в новітній історії України, що з самого початку досудового розслідування викликало бурхливу реакцію суспільства. Правоохоронним органам з подачі захисту закидають різні обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі звинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму", - йдеться в описі до фільму.

Коментарі у справі про вбивство для фільму дали перший заступник голови НПУ Євген Коваль, начальник карного розшуку Вадим Дзюбинський, ексгенеральний прокурор Святослав Піскун, експерти-криміналісти та слідчі.

Зокрема, Святослав Піскун заявив, що вбивство журналіста Павла Шеремета є політичним, оскільки воно виходить за рамки кримінального процесу і є політично значущим.

"Це політичні вбивства, тому що вони виходять за межі кримінального процесу, вони стають політично значущими, на них звертають увагу в більшості політики, інші журналісти, політологи, активісти працюють з цим, і кожен намагається використати у своїх політичних цілях. Цей "ефект доміно" при вбивствах журналістів, він спрацьовує у світі, і ті, хто це робив, це знали", - зазначив він.

Піскун також порівняв убивство Шеремета з убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

"Обидва вбивства були зухвалими, вони мали на меті показати суспільству, що може статися, і наслідки, які можуть бути. Якщо хотіли приховати вбивство Гонгадзе, його б просто поховали б, але його так приховали, що його змогли знайти. Так само і по Шеремету. Треба було так його підірвати, щоб весь світ побачив, що його підірвали. Дуже важко такі справи розкривати. Якщо вбивство ще таке зухвале, яке відбувається, іноді не розкрито, тоді й журналістське співтовариство, і суспільство, і політичні діячі починають акцентувати увагу влади на тому, що ви погано працюєте, ви навіть не можете розкрити вбивства відомого журналіста", - додав Піскун.

Автори фільму також зазначили, що знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше. Національна поліція також дала згоду розкрити деякі матеріали досудового розслідування і в ексклюзивних коментарях опублікувати версію слідства.

Нагадаємо, що 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

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