Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, викрили чиновника Служби зовнішньої розвідки і колишнього військовослужбовця на зберіганні й придбанні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"За даними попереднього розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС", - ідеться в повідомленні.

Фото: ДБР

Слідство встановило, що боєприпаси колишній прикордонник вкрав під час проходження ним служби в 2015-2017 роках і зберігав в орендованому ним гаражі в Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і було викрито "перевізників" зброї.

Слідчі виявили та вилучили під час обшуку в службовому автомобілі чиновника майже 6 тис. патронів калібру 5,45, більше ніж 4 тис. патронів калібру 7,62, чотири гранати РПГ-26, одну ручну протитанкову гранату РПГ-22, п'ять уніфікованих запалів ручних гранат, п'ять гранат РГД -5 і гранату Ф-1.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фігурантам повідомили про підозру в незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішують питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні співробітник СБУ попався під час збуту боєприпасів.