Посол Ізраїлю в Україні, рабин Джоел Ліон разом із дипломатами посольства здійснює офіційний візит до міста Умань.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Зазначається, що метою цього візиту є ознайомлення з підготовкою міста та області напередодні іудейського Нового року Рош га-Шана.

Делегація дипломатів зустрілася з головою Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм Сергійчуком і мером міста Умань Олександром Цебрієм, а також керівниками Національної поліції, лікарень і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Важливо координуватися з місцевим керівництвом, щоб запобігти спалаху COVID-19 у місті. Я звернувся із проханням до усіх офіційних осіб, я зустрівся з ними, щоб зробити все можливе для зменшення напруги у місті і щоб уникнути подальших актів антисемітизму", - наголосив Ліон.

Фото: Олександр Демченко

Фото: Олександр Демченко

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабміну, в’їзд іноземців в Україну заборонили. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає. Однак у ніч на 28 серпня до Умані все ж прибув автобус з паломниками, через що відбувся конфлікт і місцеві жителі викликали поліцію. Після цього мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді в місто.