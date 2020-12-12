На місце події довелось викликати поліцію, яка провела з ними профілактичні бесіди.

У Чернівецькій області між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо подальшого користування місцевим храмом.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Правоохоронцям надійшло поовідомленні, що в селі Михальча Сторожинецького району невідомі особи не впускають прихожан на територію церкви та ймовірно пошкодили майно храму.

"На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Сторожинецького відділу. Поліцейські встановили, що між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо користування культовою спорудою. Внаслідок інциденту пошкоджено декілька вікон церкви. Для забезпечення публічної безпеки та порядку залучено додаткові сили поліції", - йдеться у повідомленні.

Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохоронці провели з учасниками зібрання профілактичну роботу та наголосили на неприпустимості правопорушень на релігійному ґрунті. Наразі ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині через церкву побилися близько 60 парафіян ПЦУ та УПЦ МП.