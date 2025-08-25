Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаПолітика

​Рада VIII та IX скликання по жодному рішенню не збирала більше 400 голосів, - "Чесно"

Частково це можна пояснити тим, що обидва ці скликання вимушені працювати у неповному складі. 

​Рада VIII та IX скликання по жодному рішенню не збирала більше 400 голосів, - "Чесно"
засідання Верховної Ради України
Фото: пресслужба ВРУ

Жодне рішення не зібрало понад 400 голосів парламентарів у Верховній Раді VIII та IX скликань.

Про це свідчать результати дослідження Руху "Чесно". 

"Частково це можна пояснити тим, що обидва ці скликання вимушені працювати у неповному складі - через неможливість провести вибори в округах окупованого Криму та частини Донеччини й Луганщини. Так, у 2019 році до Ради обрали лише 423 депутатів із 450, а зараз їхня кількість скоротилася до 397 - найменшого складу за час нашої незалежності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 1999 року Верховна Рада ухвалила понад 36 тисяч рішень і у більш ніж восьми тисячах випадках депутати голосували конституційною більшістю - тобто понад 300 голосами "за", а 517 разів вдалося отримати навіть понад 400 голосів "за".

Найбільша єдність спостерігалась у 2008-2009 роках за VI скликання Верховної Ради, коли було прийнято два рішення, які зібрали рекордну кількість голосів – 446.

"Чимало голосувань із результатом 300+ можна побачити й у нинішньому IX скликанні, в якому вперше одна партія подужала самостійно сформувати коаліцію. На піку своєї єдності у 2019–2021 роках монобільшість "Слуги народу" змогла забезпечити швидке ухвалення законів у турборежимі. Втім, із часом згуртованість всередині монобільшості ослабла, а частина депутатів вийшла з фракції чи стала неформальною опозицією. Це призвело до того, що голосувань конституційною більшістю стало значно менше, а "слугам" у Раді довелося шукати ситуативні союзи з іншими політичними силами", - йдеться в результатах дослідження.

Парламент проявив єдність на тлі повномасштабної російської агресії, і 24 лютого 2022 року 300 з 310 присутніх у залі нардепів проголосували за введення воєнного стану. Надалі рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації парламент також підтримував конституційною більшістю. 

Голосування за відновлення незалежності НАБУ та САП підтримав 331 народний обранець.

  • Верховна Рада дев'ятого скликання взялася до роботи 29 серпня 2019 року. Президент Володимир Зеленський говорив, що вона стане найкращою в історії України або буде розпущена. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies