Україна і Румунія домовилися посилити координацію між повітряними силами країн

Румунія надала Україні 22 пакети військової допомоги, і найближчим часом готує 23-й. 

Україна і Румунія домовилися посилити координацію між повітряними силами країн
Денис Шмигаль із міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну. Очільники відомств домовилися посилити координацію між повітряними силами країн.

Про це повідомили у міноборони України. 

Шмигаль подякував уряду, народу Румунії та особисто Моштяну за ефективну співпрацю та потужну підтримку. Він зазначив, що Румунія надає Україні допомогу за низкою ключових напрямків. Зокрема вже надала Україні 22 пакети військової допомоги, а найближчим часом українські воїни отримають 23-й. 

Румунія продовжує тренування українських пілотів F-16 та робить інші суттєві внески у формування протиповітряного щита. 

"Домовились посилити координацію між нашими повітряними силами оборони", – заявив Денис Шмигаль.

Делегації також сфокусувалися на розвитку промислової кооперації, зокрема пріоритетно на виробництві дронів-перехоплювачів, FPV-дронів  та далекобійних безпілотників.

"Обговорили можливість використання механізму SAFE для запуску спільних проєктів з обміну технологіями та запуску українського виробництва у Румунії. Інша важлива тема — долучення Румунії до ініціативи PURL, що забезпечує українських воїнів американською зброєю", – додав Шмигаль.

Крім того, під час зустрічі представники розвідки надали партнерам детальну інформацію про безпекову ситуацію та плани Росії. Сторони разом проаналізували виклики, які російська агресія ставить перед Україною та Румунією. 

  • Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан вважає, що надання військових баз союзникам НАТО може бути внеском країни у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні.
