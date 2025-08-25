Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію. Відповідний Лист про наміри підписали у Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та його колега із Литви Довілє Шакалєне.

Про це повідомило міністерство оборони.

"Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", – заявив Денис Шмигаль і подякував литовській колезі за візит та продуктивну взаємодію.

Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року ,і це є сильним сигналом довготривалої підтримки військових.

Під час зустрічі очільники оборонних відомств зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.