Заступник Мелоні порадив Макрону брати гвинтівку й самому їхати в Україну замість миротворців

Після цієї заяви Париж викликав італійського посла.

Заступник Мелоні порадив Макрону брати гвинтівку й самому їхати в Україну замість миротворців
заступник прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні
Фото: EPA/UPG

Франція викликала посла Італії після того, як заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні відкинув пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона розгорнути європейські війська в Україні в рамках післявоєнного врегулювання, повідомляє Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатії.

На початку цього тижня, коли Маттео Сальвіні попросили прокоментувати заклики президента Франції Емманюеля Макрона розгорнути європейських солдатів в Україні після будь-якого врегулювання з Росією.

«Йди туди, якщо хочеш. Одягни шолом, бронік, гвинтівку і їдь в Україну», – сказав він журналістам, маючи на увазі Макрона.

Сальвіні, популістський лідер правої партії «Ліга», а також міністр транспорту Італії в націоналістичному, консервативному уряді на чолі з Джорджією Мелоні, неодноразово критикував Макрона, особливо щодо України.

Італійського посла викликали в п'ятницю, повідомило дипломатичне джерело, що стало черговим із серії дипломатичних зіткнень між Парижем та Римом до та після приходу Мелоні до влади у 2022 році.

«Послу нагадали, що ці зауваження суперечать клімату довіри та історичним відносинам між нашими двома країнами, а також нещодавнім двостороннім подіям, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України», – сказало джерело.

Макрон, який активно підтримує Україну у війні з Росією, співпрацює з іншими світовими лідерами, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб мобілізувати підтримку України у разі припинення вогню.
