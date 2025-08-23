Соцопитування: наразі Зеленський та Залужний мають найбільші шанси перемогти на виборах

Водночас на парламентських виборах перемогу б здобула умовна політична сила Залужного.

Наразі чинний президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний мають найбільші шанси перемогти на майбутніх президентських виборах.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування провели у період з 22 по 27 липня.

Якби президентські вибори відбулися цієї неділі, за Зеленського проголосували б 31% виборців, а за Залужного – 25%.

Фото: група "Рейтинг"

На заході країни вони мають однакову підтримку, у інших частинах країни перевагу має чинний президент.

Фото: група "Рейтинг"

Водночас у парламентських виборах перемогу б здобула умовна політична сила Залужного – 22%. Політична сила Зеленського отримала б 14%

Фото: група "Рейтинг"

Політична сила Зеленського має лідерство лише на півдні країни.