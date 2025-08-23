Зеленський ввів санкції проти родичів Путіна (оновлено)

Президент України ввів санкції проти низки фізичних та юридичних осіб. Це, зокрема, блогери та військові кореспонденти, а також родичі Путіна.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази щодо синхронізації санкцій та введенні низки нових обмежень.

Перший указ – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну.

“Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу”, – зазначив президент.

Другий указ за сьогодні – це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на українській землі та фактично спонсорують російську державу.

“По кожному прізвищу таких осіб ведемо роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців”, – написав глава держави.

Зокрема під санкції потрапили родичі очільника Кремля: Людмила Очеретна (колишня дружина Путіна), Артур Очеретний (теперішній чоловік Людмили Очеретної), Михайло Путін (двоюрідний брат Путіна), Михайло Шеломов (племінник Путіна), Ігор Зеленський (колишній чоловік доньки Путіна).

Пресслужба Офісу президента зазначає, що Україна повністю синхронізувала санкції, які цьогоріч запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну РФ проти нашої країни.

Ідеться про 74 фізичних і 65 юридичних осіб, які причетні до промислової та енергетичної галузей РФ, російського ВПК, пропаганди російських наративів за кордоном, інформаційних операцій проти України, а також про представників органів державної влади Росії та силових структур Білорусі.

Зокрема, це: «Олчіпс», що постачає в РФ товари подвійного призначення, як-от мікроелектроніка; китайські «Хенгуе Тек» – постачальник електронних інтегральних схем – і «Вай-ел-ейч Електронікс Ейч-кей Ко» – дистриб’ютор електронних компонентів; кіпрський «Азія Шіппінг Холдинг» – власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ; «Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА», що пов’язана з російською торгівлею нафтою; особи, дотичні до компанії «Трансморфлот» та Архангельського морського порту.

Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

У другому указі йдеться про санкції проти 28 осіб, які залучені до ведення бізнесу на тимчасово окупованій території України та пропагандистської діяльності. Це, зокрема, блогери та військові кореспонденти. Серед інших, "воєнкори" Олена Бобкова, Ренат Шавло, Олексій Гавриш та Дмитро Макеєв. Колишня радниця очільника так званої "лнр" Юлія Величко. А також власники підсанкційного казино Pin-Up Ігор та Марина Ільїни.

По кожному прізвищу Україна веде роботу з правоохоронними органами країн-партнерів.