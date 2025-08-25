«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаПолітика

Сибіга відповів Сіярто на критику Зеленського: "Не потрібно вказувати українському президенту, що робити"

Він порадив Угорщині диверсифікуватися та стати незалежними від Росії.

Сибіга відповів Сіярто на критику Зеленського: "Не потрібно вказувати українському президенту, що робити"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на критику міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо висловлювання українського президента Володимира Зеленського.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х. 

"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", – написав Сибіга. 

Що відбулося

  • 18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.
  • 22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним заявив, що Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів.
  • Зеленський під час пресконференції у Києві сказав: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини". 
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на ці слова і назвав їх "погрозою Угорщині".
  • Він також заявив, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет".
  • Сіярто закликав Зеленського "припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies