Сибіга відповів Сіярто на критику Зеленського: "Не потрібно вказувати українському президенту, що робити"

Він порадив Угорщині диверсифікуватися та стати незалежними від Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на критику міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо висловлювання українського президента Володимира Зеленського.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", – написав Сибіга.

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

Що відбулося