Сибіга відповів Сіярто на критику Зеленського: "Не потрібно вказувати українському президенту, що робити"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на критику міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо висловлювання українського президента Володимира Зеленського.
Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.
"Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи", – написав Сибіга.
I will reply in a Hungarian manner.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
Що відбулося
- 18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.
- 22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним заявив, що Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів.
- Зеленський під час пресконференції у Києві сказав: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини".
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на ці слова і назвав їх "погрозою Угорщині".
- Він також заявив, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет".
- Сіярто закликав Зеленського "припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку".