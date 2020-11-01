За добу від ковіду померло 12 киян

У столиці минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус, до лікарень госпіталізували 59 пацієнтів.

Фото: Телеграм-канал Віталія Кличка

У Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли 353 жінки віком від 18 до 84 років, 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі.

Захворіли також 25 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканці Києва. Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238.

Нагадаємо, у Києві мобільні госпіталі для хворих на коронавірус можуть розгорнути у Палаці спорту, Національному експоцентрі України або Міжнародному виставковому центрі.

31 жовтня у Києві зафіксували ще 781 хворого на коронавірус, померло 23 людини.