В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ

Він також зазначив що у столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки і далекий від досконалості громадський транспорт.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський роздратований рішенням міської влади Києва купити у білоруського виробника 200 дизельних автобусів.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу "Фокус".

На думку міністра, таке рішення не відповідає реаліям XXI століття.

"Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорті, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі. Для мене таке рішення незрозуміле", - сказав Абрамовський.

Він також зазначив що у столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки і далекий від досконалості громадський транспорт.

Нагадаємо, раніше у вересні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця до кінця 2020 року отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 з них мають довжину 12 метрів, решта 120 - майже 19 метрів.