Український бренд електроінструменту дивує новими знижками на бензопили

Український бренд електроінструменту Dnipro-M відомий не тільки великим асортиментом якісної продукції, але і привабливими цінами. Цього разу було оголошено про рекордну знижку до 20% на бензопили. Пропозиція діє до 30 листопада включно в усіх фірмових магазинах і на офіційному сайті Dnipro-M.

Модельний ряд настільки різноманітний, що кожен може вибрати бензопилу для виконання різних завдань: роботи в саду та догляду за плодовими деревами, заготівлі дров, валки дерев, будівництва з бруса, створення настилів і т.д. При цьому кожен інструмент, незалежно від моделі, відрізняється високою якістю виконання, надійністю і продуктивністю. Час безперервної роботи бензопил досягає 8-10 годин, а офіційна гарантія від виробника становить 3 роки.

Виберіть свою бензопилу

Акція поширюється на наступні моделі бензопил:

● Dnipro-M CS-28 — найлегша модель. Призначена для задач різної складності: роботи в саду, догляду за молодими посадками, різьблення по дереву і т.д. Кращий варіант для туризму;

● Dnipro-M CS-38 — кращий варіант для заготівлі дров на зиму і розпилу заготовок в майстернях. Також підходить для догляду за садом і валки дерев з діаметром стовбура до 30 см;

● Dnipro-M CS-42 — ефективно справляється з різними роботами: валянням дерев, заготівлею дров і поперечним розпилюванням;

● Dnipro-M CS-54 — найпотужніший інструмент в лінійці (2600 Вт). Тяговий двигун дозволяє справлятися з найскладнішими завданнями: будівництвом з бруса, валянням дерев, заготівлею дров, розпилом великих колод, створенням настилів і дахів з дерева і т.д.

Кожна модель гарантує ефективність роботи і бажаний результат.

Особливості бензопил Dnipro-M

Бензопили Dnipro-M мають ідеальне поєднання продуктивності і зручності в роботі. Представлені моделі мають такі особливості:

● знижену витрату палива і стабільно високу потужність завдяки використанню японського карбюратора ТМ Walbro;

● знижену витрату масла завдяки унікальній конструкції ланцюга і шини;

● хромоване покриття циліндра і поршня;

● високу твердість колінвалу — 58 HRC;

● надійний захист рук від контакту з ланцюгом і кінчиками шпичастого буферу за рахунок бічної натяжки ланцюга.

Варто відзначити можливість швидкої заміни пильної гарнітури. Це стало можливим завдяки бічній натяжки ланцюга і гайок, вбудованим в корпус кришки зірочки.

Багато користувачів відзначають високий рівень комфорту при роботі бензопилами Dnipro-M. Це обумовлено наступними особливостями:

● антивібраційній системі;

● ручному паливному насосові (праймер),що сприяє швидкому запуску двигуна навіть в умовах мінусової температури;

● кнопка запуску повертається в режим включення після зупинки двигуна завдяки функції автоповерненню (Smart Switch).

Кожна модель з усієї кількості бензинових пив Dnipro-M має свій набір якостей, які дозволять вибрати інструмент під свої завдання. А завдяки унікальному ціновій пропозиції бренду до кінця листопада ви можете купити надійну і ефективну бензопилу зі знижкою до 20%.