Бондар завоював бронзову медаль чемпіонату Європи з тхеквондо

Для українця це був перший старт у сезоні.

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Український тхеквондист Владислав Бондар, який виступає в категорії понад 80 кг, виборов медаль у перший день чемпіонату Європи з тхеквондо в олімпійських категоріях, повідомляє prosportua.com.

Бондар зумів завоювати "бронзу". Медаль цінна ще й тому, що це був перший старт Бондара цього року. В умовах карантину фактично весь 2020-й він просто тренувався.

"Золото" в цій дисципліні виграв серб Махді Ходабахш, "срібло" дісталося македонцеві Деяну Гергієвському. Крім українця, "бронзу" отримав також іспанець Даніель Рос.

Нагадаємо, в лютому минулого року Бондар виграв етап Кубка світу в Хургаді - Egypt Open G2 - у ваговій категорії до 87 кг.