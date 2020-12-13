Відзначимо, що поєдинок став першим в Великобританії з початку карантину з глядачами на трибунах. На легендарній Wembley Arena було присутнє близько 1000 глядачів, які стали свідками перемоги чемпіона в 9-му раунді технічним нокаутом.
Перший дзвінок для Пулєва пролунав в 3-му раунді, коли він двічі побував на канвасе. Тоді болгарина від великих неприємностей врятував гонг.
Наступні кілька раундів пройшли за повної переваги Джошуа.
Однак темп бою був невисокий. У другій половині поєдинку боксери часто почали сходитися в клінчі, при цьому вони не гребували обмінюватися брудними ударами.
Розв'язка наступила в 9-му раунді.
Чемпіону вдалася атака потужними аперкотами, яка закінчилася для Пулєва третім в поєдинку нокдауном.
Болгарин піднявся, але лише для того, щоб пропустити правий прямий у підборіддя. І його щелепа не витримала.
Яскрава перемога англійця, яка відкриває пряму дорогу для Олександра Усика до чемпіонського бою, адже українець є обов'язковим претендентом по лінії WBO.
З цим, може, не погодитися весь інший світ боксу, який мріє про об'єднувальний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу Джошуа - Тайсон Ф'юрі. Але це вже його проблеми.
Відео нокауту.
Anthony Joshua Wins the Fight. 9th round knockout.— abdurahman (@abdurahhmman) December 12, 2020
HEAVY WEIGHT CHAMPION OF THE WORLD #JoshuaPulev pic.twitter.com/EtwgUI7HnR