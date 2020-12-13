Фото: EPA/UPG Ентоні Джошуа

У Лондоні відбулася головна подія другої половини року в світі боксу - бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіямі WBA, WBO, IBF и IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) .

Відзначимо, що поєдинок став першим в Великобританії з початку карантину з глядачами на трибунах. На легендарній Wembley Arena було присутнє близько 1000 глядачів, які стали свідками перемоги чемпіона в 9-му раунді технічним нокаутом.

Перший дзвінок для Пулєва пролунав в 3-му раунді, коли він двічі побував на канвасе. Тоді болгарина від великих неприємностей врятував гонг.

Наступні кілька раундів пройшли за повної переваги Джошуа.

Однак темп бою був невисокий. У другій половині поєдинку боксери часто почали сходитися в клінчі, при цьому вони не гребували обмінюватися брудними ударами.

Розв'язка наступила в 9-му раунді.

Чемпіону вдалася атака потужними аперкотами, яка закінчилася для Пулєва третім в поєдинку нокдауном.

Болгарин піднявся, але лише для того, щоб пропустити правий прямий у підборіддя. І його щелепа не витримала.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Яскрава перемога англійця, яка відкриває пряму дорогу для Олександра Усика до чемпіонського бою, адже українець є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

З цим, може, не погодитися весь інший світ боксу, який мріє про об'єднувальний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу Джошуа - Тайсон Ф'юрі. Але це вже його проблеми.

Відео нокауту.