На Чернігівщині внаслідок вибуху російського дрона загинули двоє працівників агропідприємства

Трактор із працівниками зупинився за кілька метрів від нерозірваного безпілотника.

На Чернігівщині внаслідок вибуху російського дрона загинули двоє працівників агропідприємства
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

У Борзнянській громаді Чернігівської області сталася трагічна подія — двоє людей загинули, а ще один отримав поранення внаслідок вибуху російського безпілотника. 

Про це повідомляють у Борзнянській територіальній громаді.

У коментарі Суспільному голова громади Лариса Осадчук повідомила, що іінцидент стався близько 11:00 у полі на території Малозагарівського старостинського округу. Вибух стався під час того, як працівники агропідприємства "Дружба Нова" збирали кукурудзу. 

Як інформують у громаді, загинули чоловіки 2004 і 1993 років народження, ще один — 1973 року — отримав осколкові поранення та був доставлений до Борзнянської міської лікарні.

Очільниця громади наголосила, що вибух не був наслідком цілеспрямованої атаки — працівники не наїжджали на дрон технікою. 

За словами старости Малозагарівського округу, трактор із працівниками зупинився за кілька метрів від нерозірваного безпілотника, після чого стався детонаційний вибух.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
﻿
