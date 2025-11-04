Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про відстрочку від мобілізації для молодих контрактників

Мета закону — надати цій категорії громадян час на відпочинок та медико-соціальну реабілітацію після служби.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про відстрочку від мобілізації для молодих контрактників
ілюстративне фото
Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Парламент підтримав у першому читанні проєкт закону, який вносить зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і встановлює нову підставу для відстрочки від призову під час мобілізації.

Відповідно до документа, після ухвалення закону в цілому відстрочку на 12 місяців отримають військовозобов’язані та резервісти, які під час воєнного стану у віці від 18 до 25 років проходили військову службу за однорічним контрактом і були звільнені після його завершення.

Мета закону — надати цій категорії громадян час на відпочинок та медико-соціальну реабілітацію після служби. Як зазначено у пояснювальній записці, зараз такі військові після звільнення фактично можуть бути мобілізовані вже наступного дня, що створює надмірне навантаження.

Міністерство оборони очікує, що нова норма також стане додатковим мотиваційним чинником для молодих людей — спонукатиме їх укладати короткострокові контракти на проходження служби у силах безпеки та оборони.
﻿
