Судитимуть посадовця наукової установи НАН України

Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи однієї з установ НАН України.

За даними слідства, у 2023 році посадовець організував закупівлю наукового обладнання за штучно завищеною ціною. Він відхилив економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та забезпечив укладення договору з наперед визначеною фірмою.

Ця компанія придбала обладнання за ринковою ціною, але продала його установі на 5 млн грн дорожче. Усі роботи з ввезення та встановлення фактично виконували фахівці дистриб’ютора, тож посередник був потрібен лише для заволодіння коштами.

Державі завдано понад 5 млн грн збитків.

Прокурори подали цивільний позов про їх відшкодування.