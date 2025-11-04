Судитимуть посадовця наукової установи НАН України

До суду скеровано обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи однієї з установ НАН України.
За даними слідства, у 2023 році посадовець організував закупівлю наукового обладнання за штучно завищеною ціною. Він відхилив економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та забезпечив укладення договору з наперед визначеною фірмою.
Ця компанія придбала обладнання за ринковою ціною, але продала його установі на 5 млн грн дорожче. Усі роботи з ввезення та встановлення фактично виконували фахівці дистриб’ютора, тож посередник був потрібен лише для заволодіння коштами.
Державі завдано понад 5 млн грн збитків.
Прокурори подали цивільний позов про їх відшкодування.