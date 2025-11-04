Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоПодії

Судитимуть посадовця наукової установи НАН України

Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Судитимуть посадовця наукової установи НАН України
Фото: прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи однієї з установ НАН України.

За даними слідства, у 2023 році посадовець організував закупівлю наукового обладнання за штучно завищеною ціною. Він відхилив економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та забезпечив укладення договору з наперед визначеною фірмою.

Ця компанія придбала обладнання за ринковою ціною, але продала його установі на 5 млн грн дорожче. Усі роботи з ввезення та встановлення фактично виконували фахівці дистриб’ютора, тож посередник був потрібен лише для заволодіння коштами.

Державі завдано понад 5 млн грн збитків.

Прокурори подали цивільний позов про їх відшкодування.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies