Про оборону Покровська-Мирнограда

Поки що жодних оточень Покровська і Мирнограда , про які доповідали Путіну, немає і ми продовжуємо важку оборонну операцію.

Фото: https://deepstatemap.live/

Росія намагалася охопити агломерацію з північного заходу через Добропілля — якби тоді під час прориву до Кучеревого Яру та Золотого в той колодязь ввели кілька батів механізованої піхоти, то могло б і вийти.

Але ми перекинули туди “Азов” з приданими частинами і задушили тих, хто прорвався, сотні з них загинули, десятки потрапили в полон. І ворогу не вдалося постачати своїх з дронів, не вдалося розвинути успіх і не встигли організувати прорив ззовні.

Росіяни намагалися вбити клин поблизу Мирнограда, щоб розділити агломерацію — там ДШВ стоїть міцно і примудряється навіть контратакувати, попри проблеми з логістикою та перевагу наступаючих у повітрі.

У Покровську тривають вуличні бої. Групи, що просочилися з боку вокзалу та насипу, проникають у квартали, обтікають підготовлені до оборони будівлі, організовують засідки.

Їхня мета — максимально дробити взаємодію вогнем, заважати ротаціям та постачанню опорників у південній частині кишені на висотах.

Це не прорив умовного батальйону в квартали — це недобитки, “двійки”, СПН у цивільному, 10-20 чоловік у норі на квартал, куди будуть дронами тягати постачання.

Саме тому і вводили у справу спеців ГУР і точка входу зрозуміла — АЗС та меблева фабрика, де прохід однієї з наших трас логістики.

Ймовірно, треба було не тягнути колону під FPV і скиди, а висадитися максимально близько до маршруту, щоб провести санацію. Можливо, мета — не тільки полювання на диверсантів, а й потреба гарантовано розмістити РЕБ біля обводів міста — зменшити вплив дронів на постачання.

Звичайно, не тільки ГУР, але і “Трійка”, і різні спеціальні частини працюють в кварталах міста.

Нагадую: відео з двома “вертушками”, що протекло в мережу, не означає, що в операції брали участь лише два відділення.

Для полювання на малі групи були потрібні наші малі групи — цієї інформації достатньо.

Зараз тривають гойдалки — чи ми знайдемо сили побудувати периметр навколо лінії постачання, зачистити квартали і утримати кишеню, чи противник наростить прорив, посилять тиск і треба буде виходити.

Через горловину завширшки шість кілометрів, під вогнем з повітря — це загрожує втратами. Але й відхід в поле з міської щільної забудови раніше теж загрожує втратами.

Наразі вирішується, хто зустріне зиму в полях, під пресингом БПЛА, а хто сидітиме у підвалах.

Чому вони наступають?

У росіян більше людей, техніки, співвідношення снарядів — один до двох, на секунду з виробництвом ЄС та США за гроші ЄС у нас за спиною (у Москви за спиною Північна Корея та Іран, як і ринок третіх країн, недаремно президент Чехії говорить про протидію в закупівлях).

Зрозуміло, у них більше вильотів, більше сучасних бортів, з не меншим нальотом, ніж у нас, більше балістики.

Фото: EPA/UPG Самохідна реактивна систему залпового вогню «Град» армії РФ

А тепер вони наростили в десятки разів закупівлі у Китаю комплектуючих, а отже, й застосування БПЛА. Основна їхня мета — наші пілоти та логістика.

Чому б на цьому тлі їм не наступати?

Для тих, хто реально знає, як справи на нулі, не таємниця: навіть те, що працювало півроку тому, тепер треба міняти чи доопрацьовувати, все змінюється на війні швидше за погоду.

Плюс оборона завжди менш гнучка ніж наступ.

Важке мінування долається шнурами з машин розмінування.

Навіть найнадійніший багатоярусний бетонний дот пробивається десятками КАБів (25 разів промахнуться, 5 потрапить, але гарнізону вистачить).

Ти не можеш завісити сітками всі нори та місця підготовки до зльоту — отже, якщо стріляєш ти, то стріляють і в тебе.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила встановлюють сітки вздовж доріг для захисту від атак дронів у одному з прифронтових міст Донецької області, 19 вересня 2025 року.

Реально закопати САУ в капонір та завісити вхід, але пілоти ворога кидатимуть туди запальнички, викликаючи пожежі.

Найшвидша еволюція відбувається на війні.

Мале небо контролювати важко. Треба багато високоточних снарядів, касет, реактивної артилерії, крил розвідки та ударних БПЛА, щоб вражати пілотів ворога.

Високоточні снаряди та безлімітні GMRS є у кількостях лише у США — все в курсі політики нової адміністрації. Впевнений, що ліміти на передачу високоточного суворі.

Тому якщо не вдалося посікти касетами антени, обробити нори, не давати злітати, засипати підходи дистанційно мінами до зручних точок роботи ворожих пілотів (радіогоризонт, укриття) — протидіяти дронам непросто.

А коли вони вже в повітрі над пікапом, то помпою на 50 метрів ти з гарантією дрон не звалиш, автомобільному РЕБ важко встигнути за частотами — завжди у нападника ініціатива, тому щось із гарантією на ЛБЗ не привезеш.

Це завжди лотерея: доїде чи не доїде машина постачання. Що, природно, дуже впливає на останній кілометр — тобі потрібні міни, які згоріли в побитій машині. Страждає логістика — провалюється передній край.

У небі каша з БПЛА — будь-який дрон у повітрі для піхоти ворожий. Тому вільне полювання так і популярне — всі вважають за краще атакувати там, де немає взаємодії малого ППО, РЕБ і зовнішніх пілотів, у хаосі десятків дронів.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час наради на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

Не так давно росіяни під Малою Токмачкою спробували висунути вперед пости з помпами, ПЗРК, ранцевими РЕБ, щоб прикрити колони, що розгортаються — виявилося це не так просто, взаємодію треба відпрацьовувати. А якщо ми бачимо висування в реальному часі, мисливці на дрони самі стають жертвою.

Але у противника сильна зв'язка пілотів, арти та РЕБ, більше снарядів, чавун з авіації (від третини до половини КАБів це зараз Покровсько-Марноградська агломерація та Куп'янськ), а потім уже ноги піхоти.

Тому вони й тиснуть. Буде в України ще сотня західних літаків 4+ покоління та хоча б 800 керованих бомб на місяць, десяток батарей ПРО, снарядів хоча б 1 до 1, розширяться СБС та роти пілотів у лінійних бригадах — можна буде спостерігати іншу картину.

Бої за Покровськ почалися понад рік тому після падіння Селидового. Хто пам'ятає як вони просувалися тоді — саме так колапсує оборона і обвалюється фронт.

Зараз ми відходимо під градом КАБ та снарядів, контратакуємо танками на прямому наведенні, висаджуємо тактичні десанти і продовжуємо утримувати два районні центри рік.