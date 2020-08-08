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США наклали санкції на голову Гонконгу через "репресії проти демократії"

Мінфін Штатів заявив, що Керрі Лам "несе пряму відповідальність за реалізацію Пекіном придушення свободи та демократичних процесів".

США наклали санкції на голову Гонконгу через "репресії проти демократії"
Керрі Лам
Фото: Wikipedia

США наклали санкції на керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам за її роль у пригніченні політичної свободи в регіоні.

Експерти вважають, що санкції проти Лам та ще 10 осіб є ескалацією, яка загострить стосунки між США і Пекіном, пише CNN.

"11 осіб проводили політику, яка безпосередньо спрямована на обмеження висловлення думок, а також демократичних процесів. В результаті вони мають нести відповідальність за деградацію автономії Гонконгу", - йдеться у міністерстві фінансів США.

Мінфін Штатів заявив, що Лам "несе пряму відповідальність за реалізацію Пекіном придушення свободи та демократичних процесів".

"У 2019 році Лам наполягала на оновленні механізмів екстрадиції у Гонконзі, щоб дозволити екструвати на материк, що викликало серію масових демонстрацій опозиції", - йдеться у заяві. 

Також зазначається, що Лам причетна до розробки, ухвалення та реалізації закону КНР про захист нацбезпеки в Особливому адміністративному район Гонконг. 

Які саме санкції накладені - поки не зазначається. 

Нагадаємо, що мова йде про закон, який був ухвалений у червні. Заявлялося, шо він спрямований на запобігання та покарання за дії, які загрожують національній безпеці. Це, зокрема, втручання іноземних сил у справи Гонконгу. 

Іноземні спостерігачі висловлювали занепокоєність через цей документ, зазначаючи, що він може забороняти демократичний рух у Гонконзі. Керрі Лам заявляла, що ці зміни є "законними, конституційними та розумними". 

У Гонконзі також активно виступали проти нового законопроєкту про екстрадицію, який передбачав можливість видачі гонконгівців владі центрального Китаю. Законопроєкт відкликали, але протестний рух не вщух. 

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