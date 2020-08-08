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Україна знову не потрапила до списку країн, з яких дозволено в'їзд до ЄС

У оновленному переліку тільки 11 країн. 

Україна знову не потрапила до списку країн, з яких дозволено в'їзд до ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна вкотре не потрапила до списку країн, громадяни яких можуть потрапити до Євросоюзу під час пандемії коронавірусу.

Оновлений список опублікований на сайті Ради ЄС.

З 8 серпня дозволено в'їзд громадянам Австралії, Канади, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Тайланду, Тунісу, Уругваю та Китаю (за умови зворотного дозволу).

"Мешканців Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану слід розглядати як резидиентів ЄС", - йдеться у рішенні. 

Критерії, які дозволяють в'їзд до Євросоюзу з третіх країн, охоплюють епідеміологічну ситуації та заходи стримання коронавірусу, а також економічні та соціальні міркування. 

Потрапити до ЄС українці можуть тільки в деяких випадках, зокрема, якщо мають посвідку на проживання або легально там працевлаштовані.

Нагадаємо, що ЄС з 1 липня відкрив кордони для громадян 20 країн, Україна до цього переліку не увійшла. Кордони відкрили для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижчий за середній показник по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб. Згодом список "безпечних" країн звужувався. 

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