В Україні з'явиться Енциклопедія архітектури

20 жовтня відбудеться запуск мультимедійної онлайн-платформи "Енциклопедія архітектури України".

Як повідомляють організатори проєкту, "Енциклопедія" має на меті поставити якомога більше складних питань: що є архітектурою України; чи можна поставити в один ряд новобудови і козацьке бароко; як в будівлях може зчитуватися антисемітизм чи відображатися гендерна нерівність; що, врешті решт, потрібно зберегти для нащадків?".

"У пошуках відповідей куратори обрали широкі суспільно-політичні категорії, такі як «держава», «релігія», «мова» або «економіка», через які вибудовується цілісна картина української архітектури та історії. Всі категорії супроводжуються документальними відео, фотопроєктами, критичними текстами, рідкісними архівними матеріалами. Сукупно вони дають уявлення, як архітектура упродовж різних історичних періодів відповідала на суспільні проблеми, реагувала на зміни або була їх каталізатором, рушійною силою", – йдеться в описі проєкту.

Куратори проєкту – Євгенія Губкіна, Катерина Радченко, Ярослав Переходько.

"Проєкт “Енциклопедія архітектури України” говорить про найбільш болючі питання нашої історії та сучасності крізь призму архітектури. Більше 40 учасників взялися разом з нами відрефлексувати простір, що нас оточує, і створили епічне, мультидисциплінарне дослідження", — розповідає співкуратор проєкту, історик, аспірант Львівського національного університету Ярослав Переходько.

Серед учасників — сучасні художники Микита Кадан (Київ), Микола Рідний (Харків), Анастасія Старко (Тернопіль-Львів), фотографи Євген Нікіфоров (Київ), Григорій Веприк (Київ), архітекторки Василіса Щоголєва (Берлін), Дар’я Цапенко (Ротердам), архітектурно-художня група MNPL Workshop (Одеса), режисери Петро Армяновський (Київ), Дмитро Тяжлов (Київ), Тетяна Кононенко (Тбілісі – Берлін) та інші митці та дослідники, що працюють з темами історії, пам’яті та спадщини.

У своїх відеороботах, фотопроєктах, перформансах, колажах автори та авторки проводять ревізію ролі архітектора й архітектури в сучасному світі, по-своєму інтерпретують архітектурні аксіоми, візуалізують елементи, стилі, процеси і часові зміни архітектури України.