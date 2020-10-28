Разумков доручив переглянути рішення про заборону деяким журналістам відвідувати Раду

Спікер Ради вимагає "зваженого рішення" щодо переліку ЗМІ та підстав для позбавлення акредитації.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам понад 20 видань відвідувати парламент.

Про це повідомила його прессекретарка Ольга Туній.

За її словами, Разумков вимагає "зваженого рішення" щодо переліку ЗМІ та підстав для позбавлення акредитації.

"Шановні колеги-журналісти! Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію прес-служби Апарату Верховної Ради України щодо позбавлення деяких ЗМІ акредитації. Розуміючи важливість неупередженого та об‘єктивного висвітлення роботи Верховної Ради, Дмитро Разумков надав термінове доручення прес-службі Апарату ВР переглянути та прийняти виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації", - написала Туній.

Вона додала, що журналісти таких проектів, як "Слідство. Інфо" мають беззаперечне право доступу до першоджерел у парламенті та гарантоване право на журналістську діяльність.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати засідання. Також акредитації були позбавлені журналісти 22 ЗМІ (близько 100 кореспондентів) через те, що вони "не всебічно висвітлюють роботу парламенту".