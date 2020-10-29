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Чинний мер Бахмута Рева всьоме виграв вибори

До міської ради проходять чотири партії.

Чинний мер Бахмута Рева всьоме виграв вибори
Фото: предоставлено авторами

У місті Бахмут, що на Донеччині, міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у Бахмутській об’єднаній територіальній громаді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, міським головою Бахмута всьоме став чинний мер Олексій Рева, за якого проголосували 77,99% виборців. Усього за крісло мера змагалися 9 кандидатів.

"У нас була загальна кількість виборців, які були включені до списків, це 59 тисяч 655. Проголосувало 24 тисячі 349 осіб. Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович – 18 734, це 77,99%", - розповіла заступниця голови Бахмутської міської ТВК Тетяна Гавжеєва.

До міської ради пройшло чотири партії - "Порядок" отримає 15 мандатів, ОПЗЖ - 11, "Слуга народу" - 9 і "Опоблок" - три.

За словами Гавжеєвої, другого туру виборів на посаду міського голови в Бахмуті не буде.

Нагадаємо, у червні 2017 року Артемівський міський суд Донецької області визнав мера Бахмута Олексія Реву винним у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень. У березні того самого року Нацагентство з питань запобігання корупції передало до суду два протоколи про адміністративні правопорушення щодо Реви.

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