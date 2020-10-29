Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
ГоловнаПолітика

Гройсман закликав чиновників оприлюднити свої декларації в соцмережах

"Я мав стосунок до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав, що це правильно".

Гройсман закликав чиновників оприлюднити свої декларації в соцмережах
Фото: Макс Требухов

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав чиновників різних рівнів оприлюднити свої доходи і декларації на відкритих ресурсах, зокрема у соціальних мережах, й у такий спосіб запровадити нову культуру відкритості влади.

В ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" Гройсман зазначив, що сам, на різних посадах, доклав чимало зусиль, щоб Україна стала відкритою.

"Я мав стосунок до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав, що це правильно, тому що хотів і хочу, щоб Україна була відкритою в боротьбі з корупцією. Я хочу чесності", - цитує політика Інтерфакс-Україна.

За його словами, з огляду на останні події, в державі склалася надзвичайна ситуація.

"Наразі негайно треба скликати позачергове засідання Верховної Ради України для ухвалення законів про забезпечення безперервності декларування та відкритості. Я чотири рази проходив перевірки. І гордий тим, що я їх пройшов. Колеги - політики і чиновники - оприлюдніть свої декларації на сторінках у Facebook, на своїх сайтах. Ми запровадимо нову культуру. Я хочу відкритості, і це правильно", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, КСУ своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року за поданням 47 народних депутатів - представників парламентських фракцій “Опозиційна платформа “За Життя” та “За майбутнє” - фактично заблокував роботу антикорупційних підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції та позбавив цю установу повноважень з контролю та перевірки декларацій чиновників і політиків.

Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

У НАЗК заявили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також