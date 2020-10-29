Гройсман закликав чиновників оприлюднити свої декларації в соцмережах

"Я мав стосунок до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав, що це правильно".

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав чиновників різних рівнів оприлюднити свої доходи і декларації на відкритих ресурсах, зокрема у соціальних мережах, й у такий спосіб запровадити нову культуру відкритості влади.

В ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" Гройсман зазначив, що сам, на різних посадах, доклав чимало зусиль, щоб Україна стала відкритою.

"Я мав стосунок до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав, що це правильно, тому що хотів і хочу, щоб Україна була відкритою в боротьбі з корупцією. Я хочу чесності", - цитує політика Інтерфакс-Україна.

За його словами, з огляду на останні події, в державі склалася надзвичайна ситуація.

"Наразі негайно треба скликати позачергове засідання Верховної Ради України для ухвалення законів про забезпечення безперервності декларування та відкритості. Я чотири рази проходив перевірки. І гордий тим, що я їх пройшов. Колеги - політики і чиновники - оприлюдніть свої декларації на сторінках у Facebook, на своїх сайтах. Ми запровадимо нову культуру. Я хочу відкритості, і це правильно", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, КСУ своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року за поданням 47 народних депутатів - представників парламентських фракцій “Опозиційна платформа “За Життя” та “За майбутнє” - фактично заблокував роботу антикорупційних підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції та позбавив цю установу повноважень з контролю та перевірки декларацій чиновників і політиків.

Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

У НАЗК заявили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади.