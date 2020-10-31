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Рішення про оновлення КСУ погоджене Європарламентом, - Арахамія

"Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного Суду немає".

Рішення про оновлення КСУ погоджене Європарламентом, - Арахамія
Фото: Макс Левин

Ідею президента Володимира Зеленського щодо оновлення складу Конституційного Суду підтримав Європарламент. Її також погодили з послами країн "Великої сімки".

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на УП.

"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також за участі громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного Суду немає", - наголосив Арахамія.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ.

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