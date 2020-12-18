Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Шмигаль розповів, коли в Україні почнеться вакцинація медиків

З березня Україна отримає перший мільйон доз вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Шмигаль розповів, коли в Україні почнеться вакцинація медиків
Фото: kmu.gov.ua

Вакцинація українських лікарів від COVID-19 має початися у лютому 2021 року. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Плануємо розпочати вакцинацію лікарів уже в лютому. З березня ми отримаємо перший мільйон доз вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX", - сказав Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцинувати від коронавірусу в Україні планують у три етапи. На першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

Це будуть медичні працівники, бійці ООС, працівники соцсфери, мешканці інтернатів та будинків для літніх людей.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також