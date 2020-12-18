Шмигаль розповів, коли в Україні почнеться вакцинація медиків

З березня Україна отримає перший мільйон доз вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинація українських лікарів від COVID-19 має початися у лютому 2021 року. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Плануємо розпочати вакцинацію лікарів уже в лютому. З березня ми отримаємо перший мільйон доз вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX", - сказав Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцинувати від коронавірусу в Україні планують у три етапи. На першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

Це будуть медичні працівники, бійці ООС, працівники соцсфери, мешканці інтернатів та будинків для літніх людей.

На другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.