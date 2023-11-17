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У Севастополі пролунали потужні вибухи

У центральній частині міста зафіксували задимлення.

У Севастополі пролунали потужні вибухи
Фото: Відкриті джерела

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги в тимчасово окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

"Від вибухів аж затряслися вікна, повідомляють севастопольці", – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал опублікував фото з задимленням, яке, за попередніми даними, зафіксували у центральній частині міста.

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Нагадаємо, 24 жовтня в Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про можливу "підводну атаку", яку відбиває Чорноморський флот РФ.

Ввечері 18 жовтня місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у центрі міста та в районі населеного пункту Сахарна Головка, де розташовані військові об'єкти окупантів. Російський ставленик у Севастополі Развожаєв заявив, що флот окупантів відбиває атаку повітряних цілей поблизу Сухарної балки, що в сусідньому Нахімовському районі міста.

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