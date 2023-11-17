UAnimals започаткували книжкову премію дитячих книжок, які популяризують гуманне ставлення до тварин

У грудні зоозахисна організація UAnimals вперше вручить премію «Гуманна книжка». Це відзнака для письменниць та письменників за твори, які допомагають формувати в дітях гуманне та дбайливе ставлення до тварин та довкілля.

"Команда UAnimals заснувала «Гуманну книжку» передовсім для того, щоб нагадати про потужну силу книжки як інструменту формування світогляду людини та показати, наскільки багато є вартих уваги дитячих книжок про тварин чи довкілля. Раніше ми започаткували проєкт UAnimals.Kids, який цілком присвячений темі формування гуманного ставлення дітей до тварин і всього живого. Ми переконані, що гуманність плекається змалечку і відповідальні за це дорослі, і хочемо допомогти дорослим практичними порадами та контентом" — каже головна редакторка UAnimals Людмила Смоляр.

Кожна охоча людина може номінувати книжку на премію до 26 листопада включно за посиланням https://uanimals.org/kidsbookaward/. Це мають бути книжки українських авторів та українською мовою, видані у 2022-2023 роках, для дітей та про гуманне ставлення до тварин і довкілля. Нагородження відбудеться в середині грудня.

До журі премії увійшли мами, тато та найприскіпливіший читач:

Олеся Наумовська, докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Юлія Сливка, видавчиня, філологиня PhD, блогерка;

Світлана Ройз, дитяча та сімейна психологиня;

Лео Буша, той самий хлопчик із Ірпеня, який надихнув Україну виконанням «Червоної калини»;

Людмила Смоляр, головна редакторка організації UAnimals;

Ігор Коваль, інфлюенсер, волонтер, співвласник магазину дитячого одягу.

"Читання допомагає створювати внутрішній світ дитини. Читання в різному віці — це про цінність спільного часу з батьками, цінність зустрічі в безпечному просторі книжки із новим досвідом, цінність розвитку уяви. Книжка допомагає дорослим та дітям ословити те, що ще може бути неусвідомленим. Люди, у яких сформована навичка читання та любов до нього, можуть легше впоратись із невизначеністю та мають розвинутішу навичку рефлексії", — каже психологиня Світлана Ройз.

Нагадаємо, що зоозахисна організація UAnimals із 2016 року популяризує гуманістичні цінності та рятує тварин від жорстокості. Із початку повномасштабного вторгнення — займається порятунком тварин від війни: евакуює, годує, лікує, а також відбудову притулки і допомагає природним паркам. Команда UAnimals запустила міжнародний проєкт #StopEcocideUkraine, покликаний притягнути росію до відповідальності за екологічні злочини під час війни.