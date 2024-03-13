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ЮНЕСКО порахувала збитки для наукової інфраструктури України від війни

Організація підрахувала, що в Україні пошкоджені понад 1400 будівель наукових установ. Відновлення коштуватиме 1,26 млрд доларів.

ЮНЕСКО порахувала збитки для наукової інфраструктури України від війни
Ілюстративне фото: Радіоастрономічний інститут НАН України у Харкові
Фото: ЮНЕСКО

Понад 1400 будівель наукових установ України зруйновані або пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, а відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме 1,26 мільярда доларів, йдеться у звіті установи ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Згідно з документом, загалом 1 443 будівлі, які належать 177 науковим установам, пошкоджені або зруйновані через війну. 

Зазначається, що відновлення коштуватиме понад 1,26 млрд доларів, у тому числі 980,5 млн доларів для університетів.

Також пошкоджені понад 750 одиниць наукового та технічного обладнання. Вартість відновлення складає 45,9 млн доларів.

У лютому очільниця бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі повідомила, що за 2 роки ЮНЕСКО вклало в Україну $66 млн. Найбільшу допомогу надала Японія – $25 млн.

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