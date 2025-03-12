У Купʼянську російський дрон атакував житловий будинок

У Купʼянську внаслідок атаки ворожого дрона поранень зазнав 60-річний мирний житель.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 12 березня близько 11:40 FPV-дрон ворога поцілив по території приватного домоволодіння у м. Купʼянськ.

60-річного чоловіка госпіталізували з осколковим пораненням. Внаслідок атаки пошкоджено фасад житлового будинку.