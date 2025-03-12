Через атаки росіян на Харківщині постраждала жінка, пошкоджені будинки та газогін

Також через обстріл горів склад.

Через російські обстріли у Харківській області постраждала жінка, пошкоджені будинки та газогін. Також через обстріл горів склад.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світнаку 12 березня, о 04:30 у с. Козача Лопань внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено будинок.

Перед цим наслідок удару БпЛА «Шахед» горіла складська будівля у с. Бугаївка. Раніше там же унаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін.

Через влучання БпЛА "Шахед" в дерево у Шевченківському районі Харкова постраждала 51-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено 2 приватні будинки (скління вікон), гараж та господарчу споруду.

Раніше у лісосмузі Київського району міста виявили залишки БпЛА "Шахед".

Також відбулося влучання у Куп'янському районі, минулося без постраждалих.

А у Харківському районі унаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджено приватний будинок. У с. Стецьківка відбулося влучання 2 БпЛА на відкритій території в землю. Поблизу с. Тернова у полі виявлено залишки БпЛА "Шахед".

Фото: Поліція Харківщини Наслідки російської атаки

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.