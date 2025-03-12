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Через атаки росіян на Харківщині постраждала жінка, пошкоджені будинки та газогін

Також через обстріл горів склад. 

Через атаки росіян на Харківщині постраждала жінка, пошкоджені будинки та газогін
Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Харківщини

Через російські обстріли у Харківській області постраждала жінка, пошкоджені будинки та газогін. Також через обстріл горів склад. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світнаку 12 березня, о 04:30 у с. Козача Лопань внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено будинок.

Перед цим наслідок удару БпЛА «Шахед» горіла складська будівля у с. Бугаївка. Раніше там же унаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків та вуличний газогін.

Через влучання БпЛА "Шахед" в дерево у Шевченківському районі Харкова постраждала 51-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено 2 приватні будинки (скління вікон), гараж та господарчу споруду.

Раніше у лісосмузі Київського району міста виявили залишки БпЛА "Шахед".

Також відбулося влучання у Куп'янському районі, минулося без постраждалих.

А у Харківському районі унаслідок падіння БПЛА "Шахед" пошкоджено приватний будинок. У с. Стецьківка відбулося влучання 2 БпЛА на відкритій території в землю. Поблизу с. Тернова у полі виявлено залишки БпЛА "Шахед".

Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Харківщини
Наслідки російської атаки

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

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