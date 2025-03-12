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Через ракетний удар у Одесі загинули четверо іноземців – членів екіпажу цивільного судна (доповнено)

Росіяни атакували місто балістичною ракетою.

Через ракетний удар у Одесі загинули четверо іноземців – членів екіпажу цивільного судна (доповнено)
Удар росіян по Одесі 14.11.2024, фото ілюстративне
Фото: kmu.gov.ua

Через ракетний удар РФ по припортовій інфраструктурі Одеси загинули четверо сирійців, членів екіпажу цивільного іноземного судна. Також є поранені. 

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі та розповів віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

11 березня близько 20:17 збройні сили РФ атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою, типу "Іскандер-М".

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та цивільне судно під прапором Республіки Барбадос. 

Внаслідок атаки четверо іноземних членів екіпажу загинули, ще один член екіпажу та співробітник порту отримали поранення, їх доставлено до лікарні. 

Пошкоджене судно у порту Одеси
Фото: телеграм Олексія Кулеби
Пошкоджене судно у порту Одеси

Доповнення. Кулеба розповів, що балістичною ракетою пошкоджено судно “MJ PINA” під прапором Барбадос. 

Загиблими є громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Поранені українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога. 

У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна. 

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

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