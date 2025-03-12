Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
ГоловнаСуспільствоВійна

​Понад 1400 окупантів ліквідували оборонці упродовж доби

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 889 050 солдатів. 

​Понад 1400 окупантів ліквідували оборонці упродовж доби
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин,44 артилерійських систем та 1 РСЗВ.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 889 050 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 10306 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24390 (+44) од,
  • РСЗВ – 1314 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28912 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3777 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies