​Понад 1400 окупантів ліквідували оборонці упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин,44 артилерійських систем та 1 РСЗВ.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 889 050 (+1430) осіб,
- танків ‒ 10306 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7) од,
- артилерійських систем – 24390 (+44) од,
- РСЗВ – 1314 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28912 (+111),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+2).
Дані уточнюються.