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CNN: постачання зброї США та обмін розвідданими з Україною повністю відновились

Йдеться про постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS.

CNN: постачання зброї США та обмін розвідданими з Україною повністю відновились
Артилерійські снаряди 155 мм
Фото: telegraph.co.uk

Постачання американської зброї та обмін розвідувальними даними з Україною повністю відновились.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

Уточнюється, що в Україну знову почалось постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS. Ці боєприпаси були надані Україні у складі пакетів, схвалених ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена.

Частина цієї зброї зберігалася в Польщі, і державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

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Джерело видання додало, що також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння. 

Втім, невідомо, чи вони були змушені залишити Україну через паузу в допомозі, чи вони залишилися в країні.

  • Раніше повідомлялось, що Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.
  • Зокрема, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. 
  • Радник з питань нацбезпеки Майк Волц, який теж був у команді для переговорів, сказав, що у результаті позитивних кроків Дональд Трамп погодився зняти паузу у військовій допомозі українцям.
  • Цю інформацію також підтвердив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса.
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