CNN: постачання зброї США та обмін розвідданими з Україною повністю відновились

Йдеться про постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS.

Постачання американської зброї та обмін розвідувальними даними з Україною повністю відновились.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

Уточнюється, що в Україну знову почалось постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS. Ці боєприпаси були надані Україні у складі пакетів, схвалених ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена.

Частина цієї зброї зберігалася в Польщі, і державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

Джерело видання додало, що також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння.

Втім, невідомо, чи вони були змушені залишити Україну через паузу в допомозі, чи вони залишилися в країні.