CNN: постачання зброї США та обмін розвідданими з Україною повністю відновились

Постачання американської зброї та обмін розвідувальними даними з Україною повністю відновились.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.
Уточнюється, що в Україну знову почалось постачання артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів до HIMARS. Ці боєприпаси були надані Україні у складі пакетів, схвалених ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена.
Частина цієї зброї зберігалася в Польщі, і державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.
Джерело видання додало, що також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння.
Втім, невідомо, чи вони були змушені залишити Україну через паузу в допомозі, чи вони залишилися в країні.
- Раніше повідомлялось, що Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.
- Зокрема, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
- Радник з питань нацбезпеки Майк Волц, який теж був у команді для переговорів, сказав, що у результаті позитивних кроків Дональд Трамп погодився зняти паузу у військовій допомозі українцям.
- Цю інформацію також підтвердив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса.