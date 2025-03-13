Лубінець відреагував на імовірну страту росіянами п'яти українських полонених бійців

Омбудсман направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на опубліковане у соцмережах відео, на якому зображено імовірну страту росіянами п'яти українських беззбройних полонених бійців.

"На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ", – написав омбудсман у телеграмі. Як повідомив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", імовірно це трапилося на Курщині.

Лубінець зазначив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Він наголосив, що ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність.

"Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20", – повідомив уповноважений.