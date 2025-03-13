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Росіяни запустили вночі 117 ударних дронів та балістичну ракету

ППО збила 74 ворожі безпілотники, а ще 38 – локаційно втрачені.

Росіяни запустили вночі 117 ударних дронів та балістичну ракету
Фото: МВС

Росіяни запустили вночі по території України 117 ударних дронів та балістичну ракету ППО збила 74 ворожі безпілотники, а ще 38 – локаційно втрачені.

"У ніч на 13 березня 2025 року (із 19.00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

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