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Guardian: британський уряд створює програму “прогнозування вбивств”

Критики проєкту кажуть, що алгоритми, які нібито використовуються для вивчення даних тисяч людей, є “страшними та антиутопічними”.

Guardian: британський уряд створює програму “прогнозування вбивств”
Фото: chudniv.news

Уряд Великої Британії розробляє програму “прогнозування вбивств”, яка, за сподіваннями, зможе використовувати особисті дані осіб, відомих владі, для ідентифікації людей, які, найімовірніше, стануть убивцями.

Про це пише The Guardian.

Стверджується, що дослідники використовують алгоритми для аналізу інформації про тисяч людей, зокрема жертв злочинів, намагаючись визначити тих, хто має найбільший ризик вчинення серйозних насильницьких злочинів.

Спочатку схема називалася “проєкт прогнозування вбивств”, але її назву змінили на “обмін даними для покращення оцінки ризику”. Міністерство юстиції сподівається, що проєкт допоможе підвищити громадську безпеку, але противники назвали його “страшним і антиутопічним”.

Існування проєкту виявила група активістів Statewatch, а деякі його дії ‒ через документи, отримані за запитами щодо свободи інформації.

Statewatch повідомляє, що дані людей, не засуджених за будь-які кримінальні злочини, будуть використовуватися в рамках проєкту, включно з особистою інформацією про самоушкодження та подробиці, що стосуються домашнього насильства. Чиновники категорично заперечують це, наполягаючи на тому, що використовувалися лише дані про людей, які мають хоча б одну судимість.

Уряд заявляє, що проєкт перебуває лише на етапі досліджень, але активісти стверджують, що дані, що використовуються, внесуть упередженість у прогнози щодо етнічних меншин і бідних людей.

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У Міністерстві юстиції заявляють, що ця схема “переглядатиме характеристики правопорушника, які підвищують ризик вчинення вбивства”, і “досліджуватиме альтернативні та інноваційні методи дослідження даних для оцінки ризику вбивства”.

Проєкт “надасть докази для покращення оцінки ризиків серйозних злочинів і, зрештою, сприятиме захисту громадськості шляхом кращого аналізу”, додав речник відомства.

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