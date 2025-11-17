Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ГоловнаСвіт

США планують оголосити венесуельський картель іноземною терористичною організацією

Такеозначення набуде чинності 24 листопада. 

США планують оголосити венесуельський картель іноземною терористичною організацією
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати цього місяця внесуть Cartel de los Soles – угруповання, яке США пов’язують із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та іншими високопосадовцями – до списку іноземних терористичних організацій.

Як пише CNN, про це заявив у неділю держсекретар Марко Рубіо.

"Ні Мадуро, ні його поплічники не представляють законний уряд Венесуели", – йдеться в заяві Держдепу.

У відомстві наголошують, що Cartel de los Soles разом із іншими вже визнаними терористичними організаціями, зокрема Tren de Aragua та картелем Сіналоа, відповідальні за терористичне насильство на континенті та наркотрафік до США і Європи.

Позначення набуде чинності 24 листопада, на тлі посилення американської військової присутності в Карибському регіоні, включно з прибуттям найбільшого авіаносця у світі. Напруження між президентом США Дональдом Трампом і Мадуро зростає через операції проти наркотрафіку: за вихідні США завдали вже 21-го удару по човнах, що нібито перевозили наркотики.

Трамп заявив, що внесення Cartel de los Soles до списку терористичних організацій дає можливість військовим США атакувати активи та інфраструктуру Мадуро у Венесуелі.

"Це дозволяє нам робити це, але ми ще не сказали, що будемо. Можливо, ми будемо вести переговори з Мадуро – побачимо, як це розвиватиметься", – сказав він. 

Водночас Трамп припустив, що не потребує дозволу Конгресу на можливі військові дії у Венесуелі і лише згоден "поставити його до відома".

Деякі експерти сумніваються в законності ударів по човнах, оскільки США не оголошували війну Венесуелі. Позначення іноземної терористичної організації дозволяє запроваджувати санкції, але не містить прямого дозволу на застосування летальної сили.

Це одна з найсерйозніших антитерористичних кваліфікацій Держдепу: громадянам США заборонено надавати матеріальну підтримку такій організації, а  її представникам і членам заборонено в’їзд до США.

Конгрес має 7 днів на перегляд рішення, після чого воно набуває чинності.

У липні Мінфін США вже визнав Cartel de los Soles "особливо визначеною глобальною терористичною організацією", заявивши, що вона допомагає Tren de Aragua та картелю Сіналоа.

За версією Мінфіну, назва угруповання походить від знаку сонця на погонах офіцерів венесуельських силових структур.У серпні генеральний прокурор Пам Бонді оголосила нагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе затримати Мадуро для пред’явлення йому обвинувачень у США. Доказів його участі у міжнародному наркобізнесі поки не надано, а Каракас категорично заперечує звинувачення.

Аналітики зазначають, що сам "картель" як структура може не існувати формально – термін використовують, щоб описати залучення венесуельських силовиків у наркоторгівлю, яке, втім, дійсно має місце.

Наркокартелі діють у країні разом із колумбійськими та мексиканськими угрупованнями, використовуючи річку Оріноко, таємні злітні смуги й авіарейси до Центральної Америки – що було б неможливо без "високого прикриття".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies