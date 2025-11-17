США планують оголосити венесуельський картель іноземною терористичною організацією

Сполучені Штати цього місяця внесуть Cartel de los Soles – угруповання, яке США пов’язують із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та іншими високопосадовцями – до списку іноземних терористичних організацій.

Як пише CNN, про це заявив у неділю держсекретар Марко Рубіо.

"Ні Мадуро, ні його поплічники не представляють законний уряд Венесуели", – йдеться в заяві Держдепу.

У відомстві наголошують, що Cartel de los Soles разом із іншими вже визнаними терористичними організаціями, зокрема Tren de Aragua та картелем Сіналоа, відповідальні за терористичне насильство на континенті та наркотрафік до США і Європи.

Позначення набуде чинності 24 листопада, на тлі посилення американської військової присутності в Карибському регіоні, включно з прибуттям найбільшого авіаносця у світі. Напруження між президентом США Дональдом Трампом і Мадуро зростає через операції проти наркотрафіку: за вихідні США завдали вже 21-го удару по човнах, що нібито перевозили наркотики.

Трамп заявив, що внесення Cartel de los Soles до списку терористичних організацій дає можливість військовим США атакувати активи та інфраструктуру Мадуро у Венесуелі.

"Це дозволяє нам робити це, але ми ще не сказали, що будемо. Можливо, ми будемо вести переговори з Мадуро – побачимо, як це розвиватиметься", – сказав він.

Водночас Трамп припустив, що не потребує дозволу Конгресу на можливі військові дії у Венесуелі і лише згоден "поставити його до відома".

Деякі експерти сумніваються в законності ударів по човнах, оскільки США не оголошували війну Венесуелі. Позначення іноземної терористичної організації дозволяє запроваджувати санкції, але не містить прямого дозволу на застосування летальної сили.

Це одна з найсерйозніших антитерористичних кваліфікацій Держдепу: громадянам США заборонено надавати матеріальну підтримку такій організації, а її представникам і членам заборонено в’їзд до США.

Конгрес має 7 днів на перегляд рішення, після чого воно набуває чинності.

У липні Мінфін США вже визнав Cartel de los Soles "особливо визначеною глобальною терористичною організацією", заявивши, що вона допомагає Tren de Aragua та картелю Сіналоа.

За версією Мінфіну, назва угруповання походить від знаку сонця на погонах офіцерів венесуельських силових структур.У серпні генеральний прокурор Пам Бонді оголосила нагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе затримати Мадуро для пред’явлення йому обвинувачень у США. Доказів його участі у міжнародному наркобізнесі поки не надано, а Каракас категорично заперечує звинувачення.

Аналітики зазначають, що сам "картель" як структура може не існувати формально – термін використовують, щоб описати залучення венесуельських силовиків у наркоторгівлю, яке, втім, дійсно має місце.

Наркокартелі діють у країні разом із колумбійськими та мексиканськими угрупованнями, використовуючи річку Оріноко, таємні злітні смуги й авіарейси до Центральної Америки – що було б неможливо без "високого прикриття".