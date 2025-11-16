Bloomberg: Британія готує реформу щодо притулку з обмеженням строків перебування біженців

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд у понеділок оголосить про масштабну реформу системи надання притулку, яка передбачає суттєве посилення правил і перехід до моделі, подібної до данської.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Махмуд заявить про готовність "зробити все необхідне", щоб відновити контроль над кордонами та зменшити кількість нелегальних перетинів Ла-Маншу. Вона назве десятки тисяч людей, які щороку прибувають у Британію і "грають із системою".

Команда високопосадовців Міністерства внутрішніх справ останніми тижнями відвідала Копенгаген, щоб вивчити данський підхід до кейсів шукачів притулку. Одним з ключових нововведень стане обмеження часу, протягом якого біженці можуть перебувати у країні. Наразі статус біженця у Великій Британії є безстроковим.

В уряді планують зробити статус тимчасовим і регулярно переглядати його, депортувати людей, щойно їхня країна походження буде визнана безпечною та ускладнити можливість отримання постійного права на проживання.

Експерти наголошують, що такі зміни можуть виявитися складними в реалізації.

"Перевірка умов безпеки в країнах походження потребує значних ресурсів", — зазначає директор Міграційної обсерваторії Оксфорда Мадлен Самптіон.

Водночас зміни вже викликають занепокоєння серед лівого крила Лейбористської партії та правозахисників. "Біженці не порівнюють системи притулку. Вони приїжджають, бо тут мають родину чи зв’язки", — наголошує виконавчий директор Ради у справах біженців Енвер Соломон.

Він підкреслює, що багато людей не можуть безпечно повернутися додому навіть через роки, а біженці роблять вагомий внесок у суспільство — як працівники лікарень, опікуни, підприємці.

Цьогоріч кількість людей, які перетнули Ла-Манш малими човнами, сягнула 40 000 — це найбільший показник із 2022 року.

Від моменту приходу лейбористів до влади влада депортувала майже 50 000 людей, які перебували у країні незаконно — на 23% більше, ніж у попередні 16 місяців.