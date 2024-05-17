У Харківській області із семи громад евакуювали понад 9300 людей

Із семи громад Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів рятувальники вивезли з-під російських обстрілів вже більш як 9300 людей.
Про це повідомляють у ДСНС.
“Станом на 12:00 17 травня силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів та представників місцевих громад вивезено з-під обстрілів у безпечні місця вже понад 9300 осіб”, – ідеться у повідомленні.
Для оповіщення й евакуації населення рятувальники застосовують легковий броньований автомобіль. Працюють евакопункти, в яких психологи ДСНС надають психологічну підтримку переселенцям.
- На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу дві людини загинули і дев'ять отримали поранення.
- Наразі на Харківському напрямку Сили оборони України відбили ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники задіяли авіацію. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах області.