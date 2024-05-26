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Сили оборони знищили ще 1110 російських окупантів, — Генштаб

За добу ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су-25.

Сили оборони знищили ще 1110 російських окупантів, — Генштаб
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

Упродовж доби українські бійці ліквідували 1110 окупантів, один ворожий штурмовик та 12 танків росіян.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7662 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
  • артилерійських систем –  12953 (+24) од,
  • РСЗВ – 1083 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)

Дані уточнюються.

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