Сили оборони знищили ще 1110 російських окупантів, — Генштаб

Упродовж доби українські бійці ліквідували 1110 окупантів, один ворожий штурмовик та 12 танків росіян.
Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
- артилерійських систем – 12953 (+24) од,
- РСЗВ – 1083 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+0) од,
- літаків – 357 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)
Дані уточнюються.