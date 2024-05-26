Сили оборони знищили ще 1110 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Упродовж доби українські бійці ліквідували 1110 окупантів, один ворожий штурмовик та 12 танків росіян.

За добу ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су-25.

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