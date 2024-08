Харківський ЄрміловЦентр відкриває міжнародну виставку «Відчуття безпеки»

29 серпня харківський центр сучасного мистецтва ЄрміловЦентр відкриває міжнародний мистецький проєкт «Відчуття безпеки».

Виставка представить роботи понад 30 митців та мисткинь з різних країн, які пережили війну або давно працюють з цією темою. Серед них – Павло Маков, Борис Михайлов, Аліна Клейтман, Віталій Кохан, Анна Звягінцева, Владислав Краснощок, Катерина Лисовенко, а також Ахмет Оґют (Нідерланди), Андреас Ангелідакіс (Греція), Надіра Хусейн (Німеччина/Індія). Майже третину представлених творів хуожники створили спеціально для цього проєкту. Зокрема, Павло Маков переосмислив свої роботи 1990-х років і трансформував їх у нову інсталяцію «Ліжко, килим, брошка»: використовуючи знайдені предмети, що створювали відчуття захисту і прихистку на початку вторгнення в лютому 2022 року, художник відображає сліди травматичної реальності, в якій ми живемо. Також спеціально для виставки створив свою роботу митець курдського походження Ахмет Оґют «Безпечне повернення евакуйованих»: це точні копії трьох робіт, евакуйованих з Харкова на початку повномасштабного вторгнення («Наречена» (1964) Алли Горської, «Батьківство» (1965) Зої Лерман, «Червона фіра. П'ять років від дня запліднення» (1996) Сергія Жадана).

Куратори виставки «Відчуття безпеки» – Олександр Комаров, Марина Конєва, Тетяна Кочубінська, Антоніна Стебур, Максим Тимінько.

ЦСМ ЄрміловЦентр, розташований у підвальних приміщеннях Харківського національного університету імені Василя Каразіна, став місцем, де збереглося відчуття безпеки. «24 лютого 2022 року наш артпростір за добу став сховищем і точкою збору харківських митців та мисткинь. Так центр сучасного мистецтва став шелтером для мистецької спільноти Харкова, але й не припинив бути майданчиком культури та мережування. Мистецтво як притулок — наскрізна лінія всього проєкту», — розповідає директорка ЦСМ ЄрміловЦентр Наталія Іванова.

Відкриття виставки відвідає швейцарський художник Томас Гіршгорн, він проведе публічну лекцію і серію воркшопів. Томас Гіршгорн відомий своїми монументальними інсталяціями у публічному просторі. У своїй мистецькій практиці він торкається тем насильства, нерівності, конфліктів та воєн. Він брав участь у найважливіших міжнародних виставках світу мистецтва, зокрема у Венеційській бієнале (1999, 2011, 2015), Documenta 11 (2002). Художник отримав кілька престижних мистецьких нагород, такі як премія Марселя Дюшана (2000) та премія Мерет Оппенгейм (2018). Його роботи зберігаються у великих колекціях по всьому світу, у тому числі в Інституті мистецтв Чикаго, Dia Art Foundation, Нью-Йорк і Тейт Модерн, Лондон.

Фото: надав ЄрміловЦентр

Виставка Томаса Гіршгорна "Fake it, Fake it – till you Fake it" (2024) у Gladstone Gallery, Нью Йорк