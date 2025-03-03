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На Харківщині затримали експрацівника ДСНС під час продажу фальшивого посвідчення рятувальника

Ціна посвідчення склала 1,5 тис. доларів.

На Харківщині затримали експрацівника ДСНС під час продажу фальшивого посвідчення рятувальника
На Харківщині затримали експрацівника ДСНС під час продажу фальшивого посвідчення рятувальника
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали експрацівника ДСНС, який продав фальшиве посвідчення рятувальника для уникнення мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідство встановило, що колишній співробітник ГУ ДСНС України в Харківській області підшукував знайомих осіб призовного віку, які мали фінансову можливість ухилитися від мобілізації. В обмін на гроші він обіцяв оформити фіктивні документи про працевлаштування та надати посвідчення рятувальника”, - йдеться у повідомленні. 

Таким чином чоловіки призовного віку могли оформити бронювання у ТЦК та уникнути мобілізації за 1,5 тис. доларів.

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Чоловіка затримали під час отримання грошей та передачі фальшивого посвідчення. Під час обшуків  у нього вилучили печатки, 11 бланків службових посвідчень ДСНС України, жорсткий диск, фото, датер, гроші та інше.

25-річного експрацівника ДСНС затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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