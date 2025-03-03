На Харківщині затримали експрацівника ДСНС під час продажу фальшивого посвідчення рятувальника

Правоохоронці затримали експрацівника ДСНС, який продав фальшиве посвідчення рятувальника для уникнення мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідство встановило, що колишній співробітник ГУ ДСНС України в Харківській області підшукував знайомих осіб призовного віку, які мали фінансову можливість ухилитися від мобілізації. В обмін на гроші він обіцяв оформити фіктивні документи про працевлаштування та надати посвідчення рятувальника”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином чоловіки призовного віку могли оформити бронювання у ТЦК та уникнути мобілізації за 1,5 тис. доларів.

Чоловіка затримали під час отримання грошей та передачі фальшивого посвідчення. Під час обшуків у нього вилучили печатки, 11 бланків службових посвідчень ДСНС України, жорсткий диск, фото, датер, гроші та інше.

25-річного експрацівника ДСНС затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.